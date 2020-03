Polizist bei Anschlag auf US-Botschaft in Tunis getötet

Bei einem Selbstmordanschlag auf die US-Botschaft in Tunis ist ein Polizist getötet worden. Vier weitere Polizisten und ein Zivilist wurden bei dem Anschlag in der tunesischen Hauptstadt am Freitag verletzt, wie das Innenministerium mitteilte. Beide Angreifer seien tot. Die genauen Umstände des Anschlags blieben zunächst unklar.

SN/APA (AFP)/FETHI BELAID Polizei ermittelt zum Anschlag