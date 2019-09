Polnische PiS verspricht vor Wahl mehr Wohlstand

Einen Monat vor der Parlamentswahl am 13. Oktober hat die polnische Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) mehr Wohlstand für die breite Bevölkerung versprochen. "Unser Ziel ist der Aufbau einer polnischen Version des Wohlfahrtsstaates", erklärte Parteichef Jaroslaw Kaczynski am Samstag in seiner Rede auf dem PiS-Wahlparteitag in der ostpolnischen Stadt Lublin.

SN/APA (Archiv/AFP)/JANEK SKARZYNSK Kaczynski will sich für mehr Einkommen einsetzen