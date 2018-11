Polnische Regierung marschiert mit Rechtsextremen

Vermummte Rechtsradikale, Militär und der Präsident: In Warschau haben Hunderttausende Polen den 100. Unabhängigkeitstag gefeiert.

Acht Jahre ist es her, dass am 11. November in Warschau rund 2000 Neofaschisten aufmarschierten, um an die Wiedererlangung der polnischen Unabhängigkeit nach dem Ersten Weltkrieg zu erinnern. Die Polizei musste die Rechten damals gegen Angriffe linksextremer Gegendemonstranten schützen. Polnische Medien schrieben von einem Nazi-Spuk. Am vergangenen Sonntag nun zogen mehr als 200.000 Menschen durch Warschau und knüpften dabei auch an die neofaschistischen Aufmärsche an, die seit 2010 Jahr für Jahr immer größere Massen angelockt haben.