Polnische Regierung zieht umstrittenes Mediengesetz durch

In Polen wollen die regierenden Rechtskonservativen das auch international kritisierte Mediengesetz auch nach der Ablehnung durch den Senat durchsetzen. Das Votum des Senats solle überstimmt werden, kündigte Chef Jaroslaw Kaczynski, Chef der regierenden PiS-Partei (Recht und Gerechtigkeit) am Mittwoch an. "Über das Gesetz wird voraussichtlich während der nächsten Sitzung (des Parlaments) abgestimmt, vor Ende September", sagte er der amtlichen Nachrichtenagentur PAP.

SN/APA/AFP/POOL/BILL O'LEARY US-Au§enminister Blinken sieht das Gesetz kritisch