Polnischer Präsident Duda bleibt im Amt

Polens nationalkonservativer Präsident Andrzej Duda bleibt im Amt. Wie die Wahlkommission am Montag in Warschau nach Auszählung fast aller Stimmen bekannt gab, setzte sich der 48-jährige Amtsinhaber bei der Stichwahl am Sonntag mit einem knappen Vorsprung von 2,4 Prozentpunkten gegen seinen pro-europäischen Herausforderer Rafal Trzaskowski durch.

SN/APA (AFP)/JANEK SKARZYNSKI Duda konnte sein Amt verteidigen