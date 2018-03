Polnisches Holocaust-Gesetz in Kraft getreten

In Polen ist am Donnerstag das international umstrittene "Holocaust-Gesetz" in Kraft getreten. Demnach ist es künftig unter Strafe verboten, der polnischen Nation die Verantwortung oder Mitverantwortung für vom nationalsozialistischen Deutschland begangene Verbrechen zuzuschreiben. Polen war von 1939 bis 1945 von NS-Deutschland besetzt.

SN/APA (AFP)/GIL COHEN-MAGEN Gegen das Gesetz wurde schon im Vorfeld protestiert