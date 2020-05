Polnisches Parlament stimmte für Präsidentenwahl per Brief

Nach der Einigung auf eine Verschiebung der Präsidentenwahl in Polen hat das Parlament in Warschau am Donnerstag für eine Änderung des Wahlrechts gestimmt. Die Novelle der nationalkonservativen Regierungspartei PiS sieht vor, die Wahl des Staatsoberhaupts wegen der Coronavirus-Pandemie als reine Briefwahl abzuhalten.

SN/APA (AFP)/WOJTEK RADWANSKI Einigung wird weitgehend begrüßt