Pompeo bemüht sich um Neustart transatlantischer Beziehungen

US-Außenminister Mike Pompeo hat sich bei Gesprächen mit der kommenden EU-Führung um einen Neustart des transatlantischen Verhältnisses bemüht. "Unsere Beziehung zur Europäischen Union ist an mehreren Stellen in einer Sackgasse", sagte der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, am Dienstag vor Journalisten in Brüssel. Als Beispiel nannte er etwa den andauernden Handelskonflikt.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Pompeo will raus aus der Sackgasse