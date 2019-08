Pompeo besucht als erster US-Außenminister Mikronesien

Als erster US-Außenminister hat Mike Pompeo den Inselstaat Mikronesien besucht. Auf der Hauptinsel Pohnpei traf er am Montag Vertreter der Föderierten Staaten von Mikronesien sowie benachbarter Inseln, darunter die Republik Palau und die Marshallinseln. Hintergrund des Besuchs ist das zunehmende Interesse Chinas an der Pazifikregion. Die USA streben daher eine Stärkung ihrer Beziehungen an.

SN/APA (POOL)/JONATHAN ERNST US-Außenminister Pompeo möchte die Beziehungen verbessern