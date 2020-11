Pompeo ermöglicht Siedler-Produkten Label "Made in Israel"

Die USA heben die Kennzeichnungspflicht für Produkte aus israelischen Siedlungen im Westjordanland auf. Dies kündigte Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag nach einem Besuch in einer solchen Siedlung an. Dort hergestellte Produkte dürfen in den USA fortan das Label "Made in Israel" tragen. Dies erfolge im Einklang "mit unserem realitätsbasierten außenpolitischen Ansatz", sagte Pompeo. Die UNO stuft die Gebiete als besetzt ein.

SN/APA (AFP)/MAYA ALLERUZZO Pompeo bei der Pressekonferenz in Jerusalem