Pompeo: Iran für mutmaßliche Tanker-Angriffe verantwortlich

US-Außenminister Mike Pompeo hat dem Iran die Verantwortung für die mutmaßlichen Angriffe auf zwei Tanker im Golf von Oman zugewiesen. "Es ist die Einschätzung der USA, dass die Islamische Republik für die Angriffe verantwortlich ist", sagte Pompeo am Donnerstag in Washington in einem Kurzauftritt vor Kameras.

SN/APA (AFP/HO/IRIB)/HO Der norwegische Öltanker "Front Altair" geriet in Brand