Pompeo: Offizielle Kontakte mit Taiwan nicht mehr beschränkt

Der scheidende US-Außenminister Mike Pompeo hat die "komplexen internen Beschränkungen" von offiziellen Kontakten zwischen Washington und Taipeh für beendet erklärt. Die jahrzehntelange Praxis sei ein "Versuch zur Beschwichtigung des kommunistischen Regimes in Peking" gewesen, der nicht fortgesetzt werde, erklärte Pompeo am Samstag in Washington. Die Erklärung Pompeos elf Tage vor dem Machtwechsel in Washington dürfte auf scharfe Kritik der chinesischen Führung stoßen.

SN/APA (AFP/Archiv)/TAMI CHAPPELL US-Au§enminister Pompeo