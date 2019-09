Pompeo unterstrich US-Friedenswillen gegenüber dem Iran

Im Konflikt mit dem Iran hat US-Außenminister Mike Pompeo den Friedenswillen der Vereinigten Staaten unterstrichen. "Wir wollen eine friedliche Lösung mit der Islamischen Republik Iran", sagte Pompeo am Mittwoch am Rande der UNO-Vollversammlung in New York. Das Weiße Haus gab indes weitere Einreiseverbote für hochrangige Vertreter des Irans bekannt.

SN/APA (Archiv/AFP)/MANDEL NGAN Pompeo will mit Iran verhandeln