Pompeo vermittelt im Gasstreit zwischen Ankara und Athen

Im Gasstreit zwischen Ankara und Athen haben die USA am Montag einen Versuch zur Deeskalation gestartet. US-Außenminister Mike Pompeo traf zu Gesprächen mit seinem griechischen Kollegen Nikos Dendias in Thessaloniki zusammen. Im Rahmen seines zweitägigen Aufenthalts in Griechenland will Pompeo auch den NATO-Marinestützpunkt an der Souda-Bucht auf Kreta besuchen.

