Pompeo warnt Russland vor Einmischung in US-Wahlen

US-Außenminister Mike Pompeo hat Russland bei einem Besuch seines Amtskollegen Sergej Lawrow vor einer Einmischung in die US-Wahlen gewarnt. Dies wäre "inakzeptabel", sagte Pompeo am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Lawrow in Washington. Sollten Russland oder ein anderer Staat die "demokratischen Verfahren" in den USA untergraben, werde seine Regierung Gegenmaßnahmen ergreifen.

SN/APA (AFP)/ANDREW CABALLERO-REYNO Klare Worte bei der gemeinsamen pressekonferenz