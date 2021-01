Populist Schaparow führt bei Präsidentenwahl in Kirgistan

Rund drei Monate nach den Unruhen in der ehemaligen Sowjetrepublik Kirgistan liegt der russlandtreue Politiker Sadyr Schaparow bei der Präsidentenwahl klar an der Spitze. Das zeigten am Sonntag vorläufige Daten der Wahlkommission. Demnach kommt Schaparow nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der abgegebenen Stimmen auf 80 Prozent Zustimmung. Damit dürfte er die Wahl bereits in der ersten Runde schaffen.

SN/APA (AFP)/VYACHESLAV OSELEDKO Schaparow (links) gilt als aussichtsreicher Nachfolger Dscheenbekows