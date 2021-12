Populisten erobern Lateinamerika

Von Mexiko bis Argentinien stehen die Demokratien unter starkem Beschuss. Populistische und systemfeindliche Staats- und Regierungschefs kommen aus dem rechten wie aus dem linken Spektrum.

Nach der ersten Runde der Präsidentenwahl in Chile am 21. November fielen weite Teile des Landes in eine Schockstarre. Der Neofaschist José Antonio Kast schoss aus der letzten Position in den Umfragen in kurzer Zeit auf den ersten Platz. Zwar erhielt er bei der Wahl nur 27,91 Prozent der Stimmen, aber das reichte, um den jungen und favorisierten Linkskandidaten Gabriel Boric auf den zweiten Platz zu verweisen. Es erscheint im Augenblick vorstellbar, dass Chile künftig vom Sohn eines eingewanderten Wehrmachtsoffiziers ...