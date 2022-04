Porno im Parlament, Aufstand in der Partei

Für die Tories geht eine Woche der Skandale zu Ende. Und das just vor Lokalwahlen, die als Stimmungstest für die Johnson-Regierung gelten.

Viele Britinnen und Briten fühlen sich angesichts der Skandale um die Tories in den letzten Tagen wohl wie Zeugen eines Unfalls. Man schaut hin, obwohl man es eigentlich nicht möchte. Premierminister Boris Johnson entschuldigte sich wieder halbherzig für seine Teilnahme an einer Party im Lockdown, woraufhin ihm Parteimitglieder den Rücken zudrehten und so den Weg für ein Untersuchungskomitee frei machten. Die Labour-Abgeordnete Angela Rayner wurde beschuldigt, sie habe konservative Abgeordnete ablenken wollen, indem sie im Parlament ihre Beine übereinanderschlug, und ...