Pornostar Stormy Daniels berichtet in Buch von Abenteuer mit Trump

Auf Donald Trump kommt neues Ungemach von der Bücherfront zu. Die US-Pornodarstellerin Stormy Daniels will Anfang Oktober eine Autobiographie herausbringen, in der sie detailliert über ihr angebliches einstiges Sexabenteuer mit dem heutigen Präsidenten berichten will. "Ich werde alles aufschreiben", kündigte sie am Mittwoch im Fernsehsender ABC an.

SN/APA (AFP)/ROBYN BECK Die Pornodarstellerin kündigt die "Wahrheit" an