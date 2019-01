Poroschenko startet in Präsidentschafts-Wahlkampf

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat seinen Wahlkampf für eine zweite Amtszeit gestartet. Er wolle dafür sorgen, dass die Ukraine sich bis 2024 um die Mitgliedschaft in der EU bewerbe und ein spezielles Gericht für Korruptionsfälle bis Ende des Jahres die Arbeit aufnehme, kündigte der 53-jährige am Dienstag an.

SN/APA (AFP)/GENYA SAVILOV