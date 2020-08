Vom lebensmüden Schulmädchen ist Greta Thunberg zur bekanntesten Klimaschützerin weltweit geworden. Vor gut einem Jahr erlebte sie mit ihrer Rede vor den Vereinten Nationen ihren Zenit. Mit Corona wurde es ruhiger um die 17-Jährige.

Am Donnerstag traf Greta Thunberg in Berlin auf Angela Merkel. Zuletzt getroffen hatten sich die beiden bei der UNO-Generalversammlung im September 2019. Damals reihte sich Merkel in die Schlange der Mächtigen ein, die ein Selfie mit der Klimaaktivistin machen wollten. ...