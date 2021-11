Portugal: Ende einer Erfolgsgeschichte

Sechs Jahre lang führte Portugals Premierminister António Costa erfolgreich eine Minderheitsregierung. Doch jetzt muss der Sozialist in Neuwahlen. Das Ergebnis könnte zu einem Patt führen.

Jahrelang wurde Portugals Wunder gefeiert: der Aufstieg vom EU-Sorgenland zum Musterknaben, der beispielhaft seine Finanzen sanierte und die Wirtschaft blühen ließ. Doch die Erfolgssträhne des sozialistischen Premiers António Costa, der mit seiner Minderheitsregierung sechs Jahre regierte, ist vorbei. Nachdem das Parlament seinen Etat abgeschmettert hatte, setzte Präsident Marcelo Rebelo de Sousa für Jänner Neuwahlen an. "In Momenten wie diesem gibt es immer eine Lösung in der Demokratie", sagte das Staatsoberhaupt. "Und zwar dem Volk das Wort zu geben."

...