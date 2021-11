Portugal hat beim Impfen ohne Zwang alle überholt

In Portugal sind 98 Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahre geimpft. Kaum jemand fragt mehr nach einem Nachweis. Wie war das möglich?

Portugal ist in der Pandemie ein Land der Extreme: Noch zu Beginn des Jahres meldete das südeuropäische Land die höchsten Infektionszahlen weltweit. In einer Woche Ende Jänner starben 2000 Menschen infolge einer Covid-Erkrankung - in einem Land mit nur zehn Millionen Einwohnern.

Nun blickt Europa erneut nach Portugal: Das kleine Land marschiert allen anderen europäischen Staaten in puncto Impffortschritt davon. Der Onlineplattform Our World in Data zufolge sind in Portugal mittlerweile 88 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. In ...