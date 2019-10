Portugals Regierung startete in zweite Amtszeit

Knapp drei Wochen nach der Parlamentswahl in Portugal hat die neue sozialistische Regierung ihre Arbeit aufgenommen. Der für eine zweite vierjährige Amtszeit wiedergewählte Ministerpräsident António Costa, seine 19 Minister und 50 Staatssekretäre wurden am Samstag von Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa in Lissabon in ihre Ämter eingeführt. Anschließend fand die erste Kabinettssitzung statt.

SN/APA (AFP)/CARLOS COSTA Costas Partei PS gewann die Wahl mit 36,34 Prozent der Stimmen