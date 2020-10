Positiver Corona-Test bei Stabschef von US-Vizepräsident

Der Stabschef von US-Vizepräsident Mike Pence ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Test bei Pence selbst sei negativ ausgefallen und er wolle an seinem Programm unter anderem mit Wahlkampfauftritten festhalten, teilte Pence' Sprecher in der Nacht auf Sonntag mit. Sein Stabschef Marc Short sei jetzt in Quarantäne. Es ist bereits das zweite Mal, dass die US-Regierungsspitze direkt von der Pandemie getroffen wird.

SN/APA (AFP/Getty)/DREW ANGERER US-Vizepräsident Mike Pence mit Stabschef Mark Short