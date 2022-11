Absurditäten eines Klimagipfels

Im Kongresszentrum, in dem die UN-Klimakonferenz über die Bühne geht, ist von Erderwärmung nichts zu spüren. Aus vollen Rohren bläst eiskalte Luft durch die Pavillons, die Tagungsräume und das Pressezentrum. Draußen, in der ägyptischen Sonne, steigen die Temperaturen tagsüber auf 27 Grad, drinnen sinken sie gefühlt auf den Gefrierpunkt. Die Reden drehen sich um sinnvollen Einsatz von Energie, in der Praxis wird sie verpulvert, als gäbe es kein Morgen. Es ist nicht einfach, alte Verhaltensmuster zu ändern, nicht einmal auf ...