Fahren oder nicht fahren? Kommende Woche kehrt das EU-Parlament nach Straßburg zurück. Vielen ist das zu früh und zu riskant.

Das EU-Parlament will kommende Woche zum ersten Mal seit Ausbruch der Coronapandemie vor mehr als einem Jahr wieder in Straßburg tagen. Damit setze die Volksvertretung ein "Zeichen der Rückkehr zur Normalität", sagt Othmar Karas, Vizepräsident des EU-Parlaments. Die angesprochene Normalität ist auch als "Wanderzirkus" bekannt. In normalen Zeiten tagt die Volksvertretung ein Mal pro Monat in Straßburg, wohin sie jedes Mal am Montag mit Sack und Pack, Personal und Journalisten übersiedelt, um am Donnerstag wieder nach Brüssel zurückzukehren. Was mehr ...