Warum der niederländische Premier Mark Rutte gerade einsam wird und was eine "Nego-Box" ist.

Europa brummt. Die EU-Botschafter in Brüssel verhandeln, ihres Chef in den Regierungen besuchen einander. Emmanuel Macron traf den Niederländer Mark Rutte in Den Haag, der Italiener Giuseppe Conte zog nach, er war auch in Madrid bei Pedro Sanchez, Rutte reiste ...