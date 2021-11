Von Tabubruch ist die Rede. Weitaus sanftere Covidmaßnahmen nutzten Militante in Europas Hauptstadt als Vorwand für Aufruhr und Randale.

In Brüssel ist am Sonntag die Protestkundgebung gegen die verschärften Coronamaßnahmen aus dem Ruder gelaufen. Die - man muss es so sagen - üblichen Randalierer haben die vorwiegend friedliche Demo von rund 35.000 Menschen gekapert, die Polizei mit Wurfgeschossen attackiert, Autos demoliert, Scheiben zertrümmert und Brandsätze gezündet. Die Beamten antworteten mit Wasserwerfern und Tränengas. Am Ende waren drei Polizisten und ein Demonstrant verletzt, 44 Menschen wurden festgenommen.

Klar, dass die belgischen Medien umfassend berichteten. "Le Soir", die größte ...