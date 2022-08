Alles unklar, oder was?

Die USA wie China versuchen ihr Gegenüber im Umgang mit Taiwan im Unklaren zu lassen. Und verfolgen dabei unterschiedliche Ziele.

Ein Gespenst geht um in der Welt, das Gespenst der "strategischen Ambiguität". Bis vor Kurzem war es gut verwahrt in den Elfenbeintürmen der Politologinnen und Politologen. Doch seit der Verschärfung der Taiwan-Krise hat es sich in den Wohnzimmern und Chatforen von Hinz und Kunz gemütlich gemacht. "Strategische Ambiguität" ist seither in aller Munde, um das komplizierte Verhältnis zwischen China, Taiwan und den USA zu erklären.

Strategische Ambiguität? Im Internet-Wörterbuch Wiktionary wird "Ambiguität" als Mehrdeutigkeit beschrieben. Auch als Unsicherheit ...