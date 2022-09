China: Covid-Tote ohne Virus

Eine Busfahrt in ein Quarantänelager in China endet tödlich. Der Unfall verstärkt die Kritik an der Null-Covid-Strategie der Regierung.

Oft kommt es vor, dass Chinesinnen und Chinesen vor Schreck zusammenzucken, wenn sie einen Autobus ums Eck biegen sehen. Und dafür gibt es gute Gründe, denn Autobusse bringen in China neuerdings großes Unglück. Bevorzugt in der Nacht, im Schutz der Dunkelheit. In Kolonnen warten Busse auf Fahrgäste, die alle nicht freiwillig einsteigen - es sind Transporte in gefürchtete Quarantänelager. Oft genügt ein einziges positives Covid-Testergebnis, um ein Stadtviertel zu evakuieren.

So auch am vergangenen Wochenende in Guiyang, der ...