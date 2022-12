Der Käfig ist nun offen, aber keiner geht raus

Chinas Covidkehrtwende ist ein sozialmedizinisches Experiment. Schon kommt der nicht gerade kommunistische Appell an die Eigenverantwortung.

Volk: "Wann wird Null-Covid beendet?"

Peking: "Zehn!"

Volk: "In zehn Monaten? Zehn Wochen?"

Peking: "… neun, acht, sieben, …"

Dieser Countdown macht als Witz die Runde in sozialen Medien, doch für 1,4 Milliarden Chinesinnen und Chinesen ist es beinharte Realität. In null Komma nichts von Null-Covid hinein in die größte Ansteckungswelle, so hat man sich die Öffnung des Landes nicht vorgestellt. Zu schnell, zu chaotisch, zu gefährlich - willkommen im größten sozialmedizinischen Experiment der Menschheitsgeschichte!

Und ...