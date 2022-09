Keiner kommt ohne Mondkuchen davon

Wer hat das größte Stück vom Kuchen - und sei es nur virtuell? In China führen Feiertage zu Auswüchsen, die typisch für die Gesellschaft von heute sind.

Man braucht keinen Kalender, um auch als Ausländer auf die chinesischen Feiertage aufmerksam zu werden. Rechtzeitig vor dem Frühlingsfest schwillt eine enorme Reisewelle an. Zum Drachenbootfest im Frühsommer essen plötzlich alle in Bambusblätter gewickelte Reisknödel. Und das Mondfest an diesem Samstag hat sich bereits seit Tagen anhand der allgegenwärtigen Mondkuchen angekündigt.

In Supermärkten stapeln sich die Geschenkpackungen mit diesen kleinen Kuchen, Yuebing genannt, die es mit süßer, aber auch mit Fleisch- oder Gemüsefüllung gibt. Mondkuchen verschenken gehört an ...