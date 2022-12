Spitäler sind voll, Arzneien ausverkauft - und den Zahlen der Behörden kann man nun gar nicht mehr glauben. Willkommen in Chinas Covid-Chaos.

250 Millionen Infizierte in einem Monat? Oder doch nur 30.000 pro Tag? Und wie viele Tote? Drei? Oder kein einziger, wie die Nationale Gesundheitsbehörde am Weihnachtstag meldete? Das alles passt nicht so recht zu den Alltagserfahrungen der Chinesinnen und Chinesen. Jeder kennt irgendjemanden, der an Covid erkrankt oder sogar daran gestorben ist. Aus den sozialen Medien Chinas trieft täglich Sarkasmus: "Nur drei Covid-Tote in ganz China! Ich kenne die drei", schrieben Hunderttausende Menschen ins Netz.

Das Covid-Zahlengerüst ist in China aus allen Fugen geraten, seit die Regierung vor der Omikron-Welle kapitulieren musste. Vergessen ist die heilige "Null", die als Monstranz der vermeintlichen chinesischen Überlegenheit im Covid-Kampf jahrelang vorangetragen wurde. Vielen Chinesen dürften die genauen Zahlen mittlerweile auch egal sein, sie sehen in den Spitalsambulanzen mit eigenen Augen, dass es viele sind, die sich angesteckt haben. Zu viele. Patienten liegen in den Spitalsgängen am Boden, wer Glück hatte, bekommt eine Infusion oder gar ein Beatmungsgerät. Weniger Glückliche bekommen eine Infusion in ihrem Auto auf dem Parkplatz - oder auch gar nichts.

Chinas Gesundheitssystem steht vor der ultimativen Belastungsprobe, anders als zu Beginn der Pandemie in Wuhan können jetzt die anderen Provinzen nicht aushelfen, denn sie alle werden gerade von der Omikron-Welle überrollt. Die Warteschlangen haben sich verlagert von den Teststationen zu den Spitälern. China hat kein primäres Hausarztsystem, wer krank ist oder Fieber hat, der muss zum Gesundheitszentrum des jeweiligen Wohnviertels gehen.

Aber dort trifft man kaum auf kompetente Ärzte, vor allem in ländlichen Gebieten muss man schon froh sein, wenn eine ausgebildete Krankenschwester sich um einen kümmert. Die Tradition der sogenannten "Barfußärzte" aus der Mao-Ära scheint noch immer lebendig, aber was damals ein Fortschritt im Gesundheitswesen war, ist im Covid-Zeitalter kaum brauchbar. Kein Wunder also, wenn viele bei geringstem Unwohlsein dorthin gehen, wo die Wahrscheinlichkeit, auf akademisch ausgebildetes medizinisches Personal zu treffen, am höchsten ist: ins nächstgelegene Krankenhaus.

Der Appell der Behörden, die Covid-Erkrankung bei milden Symptomen bitte schön zu Hause auszukurieren, scheint nicht viel zu nützen. Fiebersenkende Medikamente sind knapp, die Apotheken mussten deren Ausgabe rationieren. Auf Tauschbörsen im Internet könnte man derzeit mit Paracetamol ein Vermögen machen, wenn die eigenen Vorräte nicht längst schon aufgebraucht wären.

Die interessanteste Mutation des Virus präsentiert die staatliche Propaganda. Innerhalb weniger Tage mutierte es vom gefährlichen Todesvirus zum harmlosen Grippchen. Die Bilder von aufgestapelten Särgen in den Krematorien sucht man in den Staatsmedien vergeblich. Allerdings erfährt man viel über die außenpolitischen Erfolge des Erfinders der Null-Covid-Politik, von Xi Jinping. Er sieht übrigens blendend aus.