Peking darf nicht Schanghai werden!

Die Koffer sind gepackt, die Supermärkte leergekauft. Die Angst vor dem Coronachaos geht nun auch in Chinas Hauptstadt um.



Post aus Fernost SN

Zahnbürste, Handtuch, Ladegeräte, Unterwäsche für … na ja, für wie lange? Eine Woche, zwei Wochen oder drei? Oder noch länger? Ganz Peking packt die Koffer und hofft, dass sie nie gebraucht werden. Die Quarantäne-Angst geht um in der chinesischen Hauptstadt. Nichts fürchten die Menschen in Peking mehr als den Abtransport in eines der Sammellager für Coronainfizierte. Jederzeit könnten die Weißen Garden an die Wohnungstür klopfen, ein griffbereiter Koffer mit den wichtigsten Habseligkeiten kann daher nicht schaden.

Noch darf ...