Zahnarztmangel zwingt die Briten zum Improvisieren

Mit Kaugummi und Superkleber: Weil es kaum verfügbare Dentisten gibt, legen immer mehr Briten bei der Zahnbehandlung selbst Hand an.



In England nehmen mehr als 90 Prozent der Zahnarztpraxen des staatlichen Gesundheitssystems NHS keine neuen Patienten mehr an, ergab eine Erhebung der BBC. Man schätzt, dass damit rund vier Millionen Menschen keine zahnärztliche Versorgung haben. Das Problem wird umso akuter, weil nach dem Ende der Pandemie, während der nur Notfälle behandelt wurden, die Nachfrage nach dentaler Behandlung stark gestiegen ist. Der eklatante Mangel an Dentisten führt zu haarsträubenden Zuständen.

Ein besonders krasser Fall ist Danielle Watts. Die 42-jährige ...