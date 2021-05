In Moskau scheint an jeder Ecke ein Impfzentrum zu stehen, in Kliniken, Theatern und Einkaufszentren. Man kann ohne Termin kommen, wenn man einen russischen Pass hat. Doch der Impfstoff Sputnik V hat nicht nur in Europa ein Imageproblem. Auch bei vielen Russen löst er Skepsis aus. Bei manchen, weil sie Präparaten aus "vaterländischer Produktion" grundsätzlich nicht trauen. Bei anderen, weil vom Staat vermittelt wird, Sputnik wirke so gut, dass die Pandemie auf dem Rückzug sei. Da fragen viele: Warum gibt ...