Die Neufassung eines russischen Gesetzes zur "Regelung der Alkoholproduktion" sorgt für Ärger im Ausland. Sie verbietet, in Russland importierten Sekt als "Champagner" zu verkaufen. Oder, wie sich der Konzern Moët Hennessy in einem Brief an seine russischen Handelspartner beschwert: "Man verpflichtet die Hersteller aus der Region Champagne, ihre Produktion in Schaumwein umzubenennen."

Kultur-, Industrie- oder Markenplagiate haben in Russland gewissermaßen Tradition. Schon die staatliche Planwirtschaft der UdSSR füllte "Sowjetskoje Schampanskoje" ab. Eine italienische Holzpuppe, die eigentlich Pinocchio heißt, ...