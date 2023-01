Warum Paris in einem fort schrumpft

Die französische Hauptstadt lässt weltweit viele Menschen träumen. Dennoch verliert Paris pro Jahr mindestens 10.000 Einwohner.

Eigentlich hat die Tochter von Emmanuelle Ducros Glück, sie profitiert von hervorragenden Lernbedingungen. Gerade einmal 14 weitere Mädchen und Buben sitzen mit ihr im Unterricht und die Parallelklasse zählt sogar nur noch zwölf Kinder, so Ducros. Die Mutter sieht die geringe Schülerzahl aber kritisch: "Wir befürchten die Schließung von Klassen mitten in Paris." Rund 10.000 Kinder weniger als noch im Jahr 2020 besuchen in Paris derzeit die Grundschule oder den Kindergarten.

Paris oder vielmehr seine Einwohnerzahl schrumpft seit ...