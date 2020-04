Post-Brexit-Verhandlungen gehen weiter

Inmitten der Corona-Krise haben sich die EU und Großbritannien auf eine Fortsetzung der Verhandlungen zu einem Handelsabkommen ab nächster Woche verständigt. In einer gemeinsamen Erklärung kündigten EU-Chefunterhändler Michel Barnier und sein britischer Gegenüber David Frost am Mittwoch drei jeweils einwöchige Verhandlungsrunden an.

SN/APA (AFP)/FRANCOIS WALSCHAERTS Barnier will zurück an den Verhandlungstisch