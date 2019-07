Potenzieller May-Nachfolger Johnson plant Wahl 2020

Der Favorit für die Nachfolge an der britischen Regierungsspitze, Boris Johnson, will einem Zeitungsbericht zufolge schon für Sommer kommenden Jahres eine Parlamentswahl anberaumen. Der ehemalige Außenminister organisiere bereits bei den Konservativen die Finanzierung neuer Stellen, um seine Partei auf einen Wahlkampf für diesen Termin vorzubereiten, berichtete die "Times" am Mittwoch.

SN/APA (AFP)/NEIL HALL Johnson wähnt sich schon hinter dem Steuer der Regierung