Potenzieller Terrorangriff in Nordmazedonien vereitelt

In Nordmazedonien ist nach Angaben des Innenministeriums ein potenzieller Terrorangriff von radikalen Gruppen, welche die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) unterstützen, verhindert worden. Wie am Freitagabend verlautbarte, seien die Organisatoren, Logistiker und potenziellen Vollstrecker des Angriffes eindeutig identifiziert worden.

SN/APA (AFP)/ROBERT ATANASOVSKI Das erst kürzlich umbenannte Nordmazedonien bleibt in den Schlagzeilen