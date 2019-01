Präsident Erdog˘an will den Balkan erobern

Der Europäischen Union muss es missfallen, dass die Türkei wie Russland den Einfluss im Südosten des Kontinents ausweitet.

Ein Beitritt der Türkei zur Europäischen Union rückt in immer weitere Ferne. Dennoch blickt Recep Tayyip Erdoğan nach Westen. Der türkische Präsident möchte seinem Land mehr politischen und wirtschaftlichen Einfluss in Südosteuropa sichern. In muslimisch dominierten Balkanstaaten wie Albanien, Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo, aber auch in überwiegend christlich geprägten Ländern wie Mazedonien, Serbien und Ungarn zeigt die Türkei Flagge.