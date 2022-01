Präsident Mattarella zu zweiter Amtszeit bereit

Italiens scheidender Präsident Sergio Mattarella hat sich am Samstag auf Bitte der Parteien bereit erklärt, im Amt zu bleiben. Der 80-jährige Sizilianer, dessen siebenjähriges Mandat am 3. Februar abläuft, willigte ein, für eine weitere Amtszeit gewählt zu werden, hieß es nach einem Treffen mit den Fraktionschefs der im Parlament vertretenen Parteien. Der Wahlgang, bei der Mattarella für ein zweites Mandat gewählt werden soll, beginnt am Samstagnachmittag (16.30 Uhr).

SN/APA/AFP/HANDOUT Mattarella freute sich auf Ruhestand, nun macht er weiter