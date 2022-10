Präsidenten-Stichwahl in Brasilien: Wahllokale geschlossen

In Brasilien ist die Stichwahl um das Präsidentenamt zu Ende gegangen. Die Wahllokale schlossen am Sonntag um 17.00 Uhr (21.00 Uhr MEZ). Mit dem Ergebnis wurde in der Nacht auf Montag gegen 2:00 Uhr (MEZ) gerechnet. Der linke Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva fordert den ultrarechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro heraus. Umfragen sagten ein äußerst enges Rennen voraus. Beide Kandidaten gaben sich siegesgewiss.

SN/APA/AFP/MAURO PIMENTEL Lula vs. Bolsonaro - Präsidentenstichwahl in Brasilien