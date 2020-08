Präsidentenwahl im autoritär regierten Weißrussland

In autoritär regierten Weißrussland (Belarus) findet am Sonntag die Präsidentenwahl (ab 07.00 Uhr MESZ) statt. Der mit harter Hand regierende Amtsinhaber Alexander Lukaschenko kandidiert für eine sechste Amtszeit - er ist bereits seit zweieinhalb Jahrzehnten an der Macht. Die Behörden gingen vor der Wahl massiv gegen die Opposition vor.

SN/APA (AFP)/SERGEI GAPON Gewählt werden kann in Weißrussland bereits seit Dienstag