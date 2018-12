Präsidentenwahl im Kongo hat begonnen

Überschattet von Angst vor neuer Gewalt hat in der Demokratischen Republik Kongo am Sonntag die Präsidentenwahl begonnen. Die Wahllokale öffneten in der Früh zunächst in den Regionen Lubumbashi und Goma. Wegen unterschiedlicher Zeitzonen folgten eine Stunde später der Westen des Landes und die Hauptstadt Kinshasa. Rund 40 Millionen Wähler waren zur Stimmabgabe aufgerufen.

SN/APA (AFP)/LUIS TATO Sicherheitsvorkehrungen wegen Angst vor Gewalt