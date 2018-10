Präsidentenwahl in Brasilien: Entscheidendste Wahl seit Ende der Diktatur

Vor der Präsidentenwahl am Sonntag brodelt es in Brasilien. Tausende demonstrieren gegen den rechtsextremen Kandidaten Jair Bolsonaro, der in Umfragen aber trotzdem vorn liegt.

SN/Henry Milleo / dpa / picturedesk.com „Ele Não“, übersetzt „Er nicht“. Diese Botschaft trugen in den vergangenen Tagen viele Demonstranten durch Brasilien.