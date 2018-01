Präsidentenwahl in der Republik Zypern hat begonnen

In der Republik Zypern haben am Sonntag Präsidentenwahlen begonnen. Favorit ist laut Umfragen Amtsinhaber Nikos Anastasiades. Der 71-jährige konservative Politiker könnte demnach in der ersten Runde auf etwa 35 Prozent der Stimmen kommen.

SN/APA (AFP)/IAKOVOS HATZISTAVROU Wahllokal in Tseri im Süden von Nikosia