Präsidentenwahl in Gabun: Geringe Chancen für Opposition

Seit den Morgenstunden sind rund 850.000 Wahlberechtigte in Gabun zur Wahl eines neuen Präsidenten und Parlaments aufgerufen. Dabei strebt Präsident Ali Bongo Ondimba seine dritte Amtszeit an und will damit die bereits mehr als 50 Jahre währende Herrschaft seiner Familie in dem westafrikanischen Land fortsetzen.

BILD: SN/APA/AFP/STEEVE JORDAN Präsident Ali Bongo Ondimba strebt dritte Amtszeit an